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Мартинс: Дзюба - легендарный нападающий для российского футбола

Полузащитник "Спартака" Кристофер Мартинс Перейра высказался об игре нападающего "Акрона" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
"Конечно, мы знаем про Артема Дзюбу. Это большой нападающий, легендарный для российского футбола. Он забил в игре против нас. Но самое главное, что мы победили", - цитирует Перейру "Матч ТВ".

В текущем сезоне Артем Дзюба провел за тольяттинский "Акрон" во всех турнирах 14 матчей и записал на свой счет 6 забитых мячей и 3 результативные передачи. Форвард является лучшим бомбардиром в истории российского футбола - на счету Дзюбы 234 забитых мяча.

Нападающий получил вызов в национальную команду России на мартовский сбор, на данный момент Артем забил за сборную 30 мячей, такое же количество забитых голов у Александра Кержакова. Оба нападающих являются рекордсменами по этому показателю.

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