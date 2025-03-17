«Я очень счастлив. Сказал партнерам, насколько этот гол важен для меня. Вы даже не представляете, как долго ждал этот забитый мяч. Надеюсь, что после этого гола меня прорвет, я начну регулярно забивать за ЦСКА. Не сказать, что было какое-то психологическое давление из-за того, что не забиваю. Потому что главный тренер меня поддерживал, говорил, что надеется на меня и во мне уверен. То же касается партнеров по команде», — заявил Гуарирапа «Матч ТВ».
Летом 2024 года Сауль Гуаррапа, нападающий клуба «Сочи», перешёл в ЦСКА на правах аренды. В текущем сезоне он принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги и шести матчах Кубка России, в которых забил один гол.
У ЦСКА есть опция выкупа 22-летнего игрока. Его контракт с «Сочи» рассчитан до 30 июня 2028 года. По оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Сауля составляет 1 миллион евро.
Гуарирапа — о первом мяче за ЦСКА: после этого гола меня прорвет
Форвард ЦСКА Сауль Гуарирапа выразил надежду, что его первый гол за армейцев в матче с «Акроном» (2:1) поможет ему раскрыться и начать регулярно забивать.
Фото: ФК ЦСКА