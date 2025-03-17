«Спартак» доминировал над «Зенитом». Эта победа подтверждает чемпионские амбиции клуба. Хорошо, что смогли в итоге забрать свой матч, потому что ничья была бы в пользу «Зенита».
Видно, что игроки красно-белых уважают своего тренера и играют в футбол с удовольствием. Этого чувства у них не было ни при Абаскале, ни при Тедеско. Сейчас в команде порядок и хорошая атмосфера, потому что оттуда убрали аферистов с бумажками тренеров», — заявил Мостовой «РБ Спорт».
Деян Станкович стал главным тренером «Спартака» 1 июля 2024 года. Под его руководством красно-белые провели 30 матчей, одержав 19 побед, 4 раза сыграв вничью и 7 раз потерпев поражение. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
После 21-го тура «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 43 очка и опережая «Зенит» по дополнительным показателям.
Мостовой: игроки "Спартака" уважают Станковича. Этого чувства не было при Абаскале и Тедеско
Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу красно-белых над «Зенитом» (2:1) в 21-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"