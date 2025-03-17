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Хубулов: главная сила Дзюбы - в менталитете

Форвард "Акрона" Владимир Хубулов рассказал, в чем главная сила его партнера по атаке Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
"В чем главная сила Дзюбы? Менталитет. Он - победитель и старается привить это другим. И у него это получается", - приводит слова Хубулова "Чемпионат".

В марте этого года нападающий Артем Дзюба забил свой 234-й гол за всю карьеру и обошел Александра Кержакова, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Также 36-летний форвард стал первым игроком тольяттинского "Акрона", получившим вызов в национальную сборную России.

В нынешнем сезоне Дзюба записал на свой счет 6+3 по системе гол плюс пас в 15 играх за "Акрон".

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