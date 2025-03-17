Благодаря Fan ID арестовали двух фанатов за фаер на матче "Спартак" - "Зенит"

"Установить и задержать нарушителей удалось благодаря системе идентификации болельщиков (Fan ID). Они получили административный арест на 15 дней", - приводит слова представителя правоохранительных органах "РИА Новости".
Сообщается, что фаеры были зажжены после после гола "Спартака". Напомним, именно московский клуб одержал победу в матче со счётом 2:1.
Fan ID также известна как карта болельщика, которая представляет собой электронный документ, удостоверяющий личность и обязательный для посещения матчей Российской Премьер-Лиги. Данная система в России, несмотря на критику со стороны фанатского сообщества, была введена начиная с сезона-2022/23.