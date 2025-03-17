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Благодаря Fan ID арестовали двух фанатов за фаер на матче "Спартак" - "Зенит"

Двое футбольных фанатов, которые на матче 21-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Зенитом" зажгли фаеры, были наказаны административным арестом сроком на 15 суток.
Фото: ФК "Спартак"
"Установить и задержать нарушителей удалось благодаря системе идентификации болельщиков (Fan ID). Они получили административный арест на 15 дней", - приводит слова представителя правоохранительных органах "РИА Новости".

Сообщается, что фаеры были зажжены после после гола "Спартака". Напомним, именно московский клуб одержал победу в матче со счётом 2:1.

Fan ID также известна как карта болельщика, которая представляет собой электронный документ, удостоверяющий личность и обязательный для посещения матчей Российской Премьер-Лиги. Данная система в России, несмотря на критику со стороны фанатского сообщества, была введена начиная с сезона-2022/23.

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