«Стоит сказать еще об одной заслуге Станковича. Стабильность состава. Нет шараханий, Деян определился с обоймой. Ведь казалось, что после ошибки Денисова в матче с «Рубином его поменяют. А Станкович показал: он по-прежнему верит в защитника. И парень вышел против «Зенита», отпахал, отработал на совесть. Вот что значит тренерское доверие», — заявил Титов «СЭ».
В текущем сезоне Денисов провел 20 матчей в РПЛ и 8 матчей в Кубке России за Спартак. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Текущая рыночная стоимость 22-летнего защитника составляет 4,5 миллионов евро по версии Transfermarkt.
30 марта «Спартак» проведет свой следующий матч в гостях, в рамках 22-го тура РПЛ, против «Ахмата».
Титов: Станкович доверился Денисову, и тот отблагодарил игрой против "Зенита"
Бывший капитан «Спартака» Егор Титов отметил заслугу Деяна Станковича в стабилизации состава красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"