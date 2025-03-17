«У нас остаются чемпионские амбиции до последнего матча. Мы хотим выиграть. Но у нас очень много потерь. Мы будем сражаться даже в такой ситуации. Все ребята способные — не просто же так в команде находимся», — заявил Сулейманов «Чемпионату».
В текущем сезоне Сулейманов провёл за «Локомотив» 29 матчей во всех турнирах, забив 7 голов и отдав 1 голевую передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Согласно оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 25-летнего нападающего составляет 1,5 миллиона евро.
28 марта «Локомотив» сыграет с «Крыльями Советов» в рамках 22-го тура Российской Премьер-лиги на стадионе «Самара Арена».
Сулейманов: "Локомотив" будет бороться за чемпионство до последнего тура
Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов заявил, что команда не теряет надежды на победу в РПЛ, несмотря на кадровые сложности.
Фото: ФК "Локомотив"