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Источник: "Зенит" обратился в ЭСК по трём спорным моментам в матче со "Спартаком"

Футбольный клуб «Зенит» обратился в Экспертно-судейскую комиссию после матча сс «Спартаком».
Фото: ФК "Спартак"
По информации «Чемпионата» «Зенит» направил в Экспертно-судейскую комиссию жалобу, касающуюся трёх спорных эпизодов.

Игра состоялась 16 марта в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась поражением «Зенита» со счётом 1:2.

После этого поражения «Спартак» поднялся на вторую позицию в турнирной таблице РПЛ с 43 очками. «Зенит», набрав такое же количество баллов, занял третье место из-за худших результатов в личных встречах.

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