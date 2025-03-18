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Источник: российский клуб проявлял интерес к бывшему спортдиру "Спартака" Амаралу

Неназванный российский клуб проявлял интерес к Томашу Амаралу.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, Томаш Амарал находится в творческом отпуске, однако один российский клуб интересовался возможностью приглашения португальца, также у специалиста есть предложения из Европы.

Томаш Амарал был спортивным директором "Спартака" с декабря 2023 года по ноябрь 2024 года. Ранее португальский специалист работал скаутом в "Бенфике", испанском "Вальядолиде", "Эйбаре" и "Гранаде". Место Томаша Амарала в "Спартаке" занял Франсис Кахигао.

На данный момент красно-белые располагаются на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 43-мя набранными очками. В 21-м туре чемпионата России "Спартак" одержал домашнюю победу над петербургским "Зенитом" со счетом 2:1.

Источник: "РБ Спорт".

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