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Барко: благодаря победе "Зенитом" мы сделали очень важный шаг

Полузащитник "Спартака" Эсекьель Барко высказался о победе над "Зенитом" в 21-м туре РПЛ (2:1).
Фото: ФК "Спартак"
"Нужно идти от игры к игре. Думаю, благодаря победе "Зенитом" мы сделали очень важный шаг — обыграли одного из лидеров. Но мы должны продолжать работать. Ведь впереди еще много матчей", - цитирует Барко "СЭ".

В 21-м туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на своем поле одержал победу над петербургским "Зенитом" со счетом 2:1, забитыми мячами отметились: Мартинс (дубль) и Энрике. После 21-го сыгранного тура красно-белые располагаются на 2-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 43-мя набранными очками. Петербуржцы занимают третье место с таким же количеством очков в своем активе.

Напомним, что сине-бело-голубые являются бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду, также команда Сергея Семака является действующим обладателем Кубка и Суперкубка России.

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