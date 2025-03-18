Барко: благодаря победе "Зенитом" мы сделали очень важный шаг

"Нужно идти от игры к игре. Думаю, благодаря победе "Зенитом" мы сделали очень важный шаг — обыграли одного из лидеров. Но мы должны продолжать работать. Ведь впереди еще много матчей", - цитирует Барко "СЭ".
В 21-м туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на своем поле одержал победу над петербургским "Зенитом" со счетом 2:1, забитыми мячами отметились: Мартинс (дубль) и Энрике. После 21-го сыгранного тура красно-белые располагаются на 2-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 43-мя набранными очками. Петербуржцы занимают третье место с таким же количеством очков в своем активе.
Напомним, что сине-бело-голубые являются бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду, также команда Сергея Семака является действующим обладателем Кубка и Суперкубка России.