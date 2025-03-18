"Восстановиться можно и за четыре с половиной месяца. Спустя такой срок человек уже может выходить на поле. Но, как показывает практика, чтобы полностью восстановить суставы и связки, потребуется от девяти месяцев до года. С такой травмой спешить нельзя", - цитирует Масалитина "Матч ТВ".
Напомним, что нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин получил травму в матче 19-го тура РПЛ с "Ростовом" (1:1). Форвард перенес операцию на крестообразных связках колена - сообщалось, что Тюкавин пропустит из-за повреждения около шести месяцев.
В текущем сезоне форвард провел за бело-голубых во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет 8 забитых мячей и 3 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего нападающего в 16 миллионов евро, контракт Тюкавина с клубом рассчитан до лета 2028 года.
Масалитин: на полное восстановление Тюкавина уйдет от 9 месяцев до года
Фото: ФК "Динамо"