"Верю ли я в чемпионство "Спартака"? Они действительно могут стать чемпионами в этом сезоне. Но верю я в это или нет — это неважно. Главное, чтобы в это верил Станкович. Если он передаст этот настрой команде и подготовит их нужным образом, то все случится. У такой команды, как
"Спартак" всегда должны быть шансы на чемпионство", - цитирует Рианчо "РБ Спорт".
В 21-м туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на своем поле одержал победу над петербургским "Зенитом" со счетом 2:1, забитыми мячами отметились: Кристофер Мартинс (дубль) и Луис Энрике. После 21-го сыгранного тура красно-белые располагаются на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 43-мя набранными очками и отстают от лидирующего "Краснодара" на три очка.
В 22-м туре чемпионата России команда Деяна Станковича сыграет на выезде с грозненским "Ахматом", встреча состоится 30-го марта в 16:30 по московскому времени. Напомним, что петербургский "Зенит" является бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду.
Рианчо: главное, чтобы в чемпионство "Спартака" верил Станкович
Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо высказался о шансах красно-белых на чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"