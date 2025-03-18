— Мостовой говорил, что его тоже можно вызывать в сборную. Не будете?
— Слушайте, вы про всех хотите спрашивать, кто не в себе? Он старше меня, больше 55. Так что вызывать его в сборную… У нас есть Онопко, Никифоров, Писарев, Карпин, опять же. Смысла вызывать еще одного скуфа нет.
17 марта сборная России по футболу под руководством тренерского штаба во главе с Валерием Карпиным начала проводить очередной учебно-тренировочный сбор. Во время него российская сборная должна провести в Москве на стадионе "ВТБ Арена" два товарищеских матча: 19 марта соперником национальной команды станет сборная Гренады, а 25 марта - сборная Замбии.
Александр Мостовой, выступая на позиции атакующего полузащитника, занимался футболом на профессиональном уровне с 1986 по 2005 гг.
Источник: "Матч ТВ"
Карпин - об Александре Мостовом: смысла вызывать в сборную еще одного скуфа нет
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал возможность вызова в национальную команду 56-летнего экс-футболиста Александра Мостового.
Фото: ФК "Динамо" Москва