"По правде говоря, я очень счастлив, думаю, это игра, которую мы должны были сыграть с душой. Считаю, что мы сделали это и справедливо стали победителями", - приводит слова Барко "СЭ".
Матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом" состоялся 16 марта в Москве и завершился победой красно-белых со счётом 2:1. В составе хозяев дубль оформил люксембургский полузащитник Кристофер Мартинс, а у гостей единственный гол заби бразильский нападающий Луис Энрике.
Благодаря этой победе "Спартак" набрал 43 очка и за счет преимущества по результатам личных встреч обошёл "Зенит", заняв, тем самым, второе место в турнирной таблице чемпионата России.
Барко: "Спартак" справедливо победил "Зенит"
Атакующий полузащитник московского "Спартака" Эсекьель Барко ответил на вопрос, что для него значит победа над петербургским "Зенитом" в матче 21-го тура РПЛ сезона-2024/25.
Фото: ФК "Спартак"