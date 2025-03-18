"Нет, не так. У нас дом с 2021 года", - приводит слова Карпиной "РИА Новости".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что главный тренер сборной России Валерий Карпин собирается переехать в Эстонию на постоянное место жительства и в связи с этим приобрел в 15 километрах от столицы прибалтийской страны - Таллина - приобрёл трёхэтажный кирпичный коттедж площадью 567 квадратных метров, который стоил 900 тысяч евро.
Жена Карпина подтвердила наличие в собственности дома в Эстонии
Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина, отреагировала на информацию о том, что ее муж приобрел в Эстонии дом стоимостью в 1 млн евро.
Фото: социальные сети Дарьи Карпиной