- Мирлинд уже чувствует себя хорошо, боли прошли. Он сейчас с нами дома. Через несколько дней сын вернется в расположение «Рубина». Он и клуб используют этот перерыв, чтобы быть готовыми к возобновлению чемпионата.
Напомним, ранее сообщалось о том, что 27?летний нападающий казанского "Рубина" Мирлинд Даку не был вызван в национальную сборную Албании на матчи квалификации ЧМ?2026 против Англии и Андорры из?за повреждения.
В нынешнем сезоне албанский центрфорвард провел 22 матча в чемпионате и Кубке России, в которых записал на свой счет 11 забитых мячей и 6 результативных передач на партнеров.
Источник: Sport24
Отец Даку: Мирлинд чувствует себя хорошо, боли прошли
Фехми Даку, отец форварда "Рубина" Мирлинда Даку, поделился информацией о состоянии здоровья игрока после повреждения.
Фото: ФК "Рубин"