- Ради ЛЧ я бы был готов поехать хоть куда-то. Но мне рассказали, что там, в Казахстане, такие искусственные поля, что я прям там сразу и закончу. Летом надо сесть и понять, что делать в своей жизни. Годик, может, ещё и поиграю, но не более.
Сегодня, 19 марта нападающий Артем Дзюба записал на свой счет гол и результативную передачу в товарищеском матче сборной России против Гренады, который завершился со счетом 5:0. 36-летний форвард забил 31-й мяч за национальную команду и стал лучшим бомбардиром в ее истории.
Летом этого года у Дзюбы истекает контракт с тольяттинским "Акроном", за который он выступает с сентября прошлого года. Ранее сообщалось, что к футболисту проявляет интерес казахстанский "Кайрат".
Источник: "Матч ТВ"
Дзюба: ради ЛЧ готов поехать хоть куда. Годик еще поиграю, не более
36-летний нападающий "Акрона" и сборной России Артем Дзюба рассказал, сколько еще готов играть на серьезном уровне.
Фото: сборная России