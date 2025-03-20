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Голенков — об интересе "Спартака" и "Локомотива": приятно, но я — игрок "Ростова"

Нападающий «Ростова» Егор Голенков прокомментировал слухи о возможном интересе со стороны «Спартака» и «Локомотива».
Фото: ФК "Ростов"
«Да, читал новости про «Спартак», друзья скидывали. Никак не отреагировал. Приятно, если это так, но официальных заявлений же не было. Приятно, что такие клубы интересуются. Новости про «Локомотив»? Вроде что-то было, писали, да.

Хотел бы я попробовать свои силы в такой команде? На данный момент я — игрок «Ростова», у меня долгосрочный контракт», — заявил Голенков «РБ Спорт».

Голенков играет за «Ростов» с февраля 2022 года, перейдя из чешского клуба «Сигма Оломоуц» в качестве свободного агента. За это время он провёл 112 матчей, в которых забил 25 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2026 года. Согласно оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 25-летнего нападающего составляет 2,8 миллиона евро.

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