«Пока у Артема нет никакой усталости от футбола. Летом сядем, поговорим, как быть дальше. Мне кажется, у него еще будет порох в пороховницах. Посмотрим. Поздравляю всех с победой сборной России», — заявил Гольдман «СЭ».
Артем Дзюба с лета 2024 года является игроком тольяттинского «Акрона», куда он перешел на правах свободного агента. В текущем сезоне он уже провел 15 матчей, в которых забил 6 мячей и сделал 3 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона. По оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 36-летнего нападающего составляет 1,8 миллиона евро.
Кроме того, недавно Дзюба установил сразу два рекорда: он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола и лучшим бомбардиром национальной сборной.
Представитель Дзюбы: у Артема нет усталости от футбола
Представитель Артема Дзюбы Леонид Гольдман заявил, что нападающий «Акрона» продолжает получать удовольствие от игры и летом примет решение о дальнейшем продолжении карьеры.
Фото: РФС