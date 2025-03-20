Миранчук: Батраков сам всё прекрасно знает. Молодое поколение советов не спрашивает

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук прокомментировал свои отношения с Алексеем Батраковым и сказал, что не даёт ему советов.

Фото: ФК "Локомотив"





Антон Миранчук играл за основной состав «



В новом сезоне главным атакующим игроком «Локомотива» стал молодой Алексей Батраков. Он провел 27 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.



Оба игрока были вызваны на тренировочный сбор «Давал ли Батракову советы? Они сейчас все сами всё прекрасно знают, к тому же, думаю, что у него есть кто-то, кто даёт ему советы, поэтому нет необходимости. Молодое поколение футболистов образованное? Думаю, у молодого поколения не то чтобы какая-то образованность есть, но в этом плане они, наверное, более профессиональны. Совета никто никогда не спрашивает, мне кажется», — заявил Миранчук « Советскому спорту ».Антон Миранчук играл за основной состав « Локомотива » с 2017 по 2024 год. За это время он принял участие в шести матчах вместе с Алексеем Батраковым. Летом 2024 года Миранчук покинул команду и перешел в швейцарский «Сьон» на правах свободного агента.В новом сезоне главным атакующим игроком «Локомотива» стал молодой Алексей Батраков. Он провел 27 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.Оба игрока были вызваны на тренировочный сбор сборной России для товарищеских игр против сборных Гренады и Замбии.