Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Армения
20:00
ГрузияНе начат
Турция
20:00
ВенгрияНе начат
Украина
22:45
БельгияНе начат
Греция
22:45
ШотландияНе начат
Словакия
22:45
СловенияНе начат
Косово
22:45
ИсландияНе начат
Нидерланды
22:45
ИспанияНе начат
Хорватия
22:45
ФранцияНе начат
Дания
22:45
ПортугалияНе начат
Австрия
22:45
СербияНе начат
Италия
22:45
ГерманияНе начат
Болгария
22:45
ИрландияНе начат

Миранчук: Батраков сам всё прекрасно знает. Молодое поколение советов не спрашивает

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук прокомментировал свои отношения с Алексеем Батраковым и сказал, что не даёт ему советов.
Фото: ФК "Локомотив"
«Давал ли Батракову советы? Они сейчас все сами всё прекрасно знают, к тому же, думаю, что у него есть кто-то, кто даёт ему советы, поэтому нет необходимости. Молодое поколение футболистов образованное? Думаю, у молодого поколения не то чтобы какая-то образованность есть, но в этом плане они, наверное, более профессиональны. Совета никто никогда не спрашивает, мне кажется», — заявил Миранчук «Советскому спорту».

Антон Миранчук играл за основной состав «Локомотива» с 2017 по 2024 год. За это время он принял участие в шести матчах вместе с Алексеем Батраковым. Летом 2024 года Миранчук покинул команду и перешел в швейцарский «Сьон» на правах свободного агента.

В новом сезоне главным атакующим игроком «Локомотива» стал молодой Алексей Батраков. Он провел 27 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.

Оба игрока были вызваны на тренировочный сбор сборной России для товарищеских игр против сборных Гренады и Замбии.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится