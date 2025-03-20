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Каррера - о рекорде Дзюбы: великое достижение великого игрока

Экс-наставник московского "Спартака" Массимо Каррера высказался о рекорде форварда сборной России Артема Дзюбы.
Фото: сборная России
"Я считаю, что это великое достижение великого игрока", - передает "Матч ТВ" слова Карреры.

20 марта, 36-летний нападающий Артем Дзюба записал на свой счет забитый гол в составе сборной России, отличившись на 43-й минуте товарищеского матча против Гренады, и опередил экс-форварда Александра Кержакова, став лучшим бомбардиром национальной команды за всю историю.

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