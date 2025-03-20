"Я считаю, что это великое достижение великого игрока", - передает "Матч ТВ" слова Карреры.
20 марта, 36-летний нападающий Артем Дзюба записал на свой счет забитый гол в составе сборной России, отличившись на 43-й минуте товарищеского матча против Гренады, и опередил экс-форварда Александра Кержакова, став лучшим бомбардиром национальной команды за всю историю.
Каррера - о рекорде Дзюбы: великое достижение великого игрока
Экс-наставник московского "Спартака" Массимо Каррера высказался о рекорде форварда сборной России Артема Дзюбы.
Фото: сборная России