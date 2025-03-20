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Карпин: ничего не слышал про возможное возвращение России на международную арену

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что ничего не знает про возможное возвращение команды к официальным матчам.
Фото: сборная России
"По словам Алаева, УЕФА хочет вернуть Россию на международную арену? Я про это ничего не слышал", - цитирует Карпина "Матч ТВ".

Ранее президент российской Премьер-лиги Александр Алаев выразил убежденность в том, что в ближайшее время будет принято справедливое решение о возобновлении участия российских клубов и сборных в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.

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