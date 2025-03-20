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Овчинников: иностранцев "Зенита" надо деревянной киянкой бить по башке, чтобы они "дрались" на поле»

Футбольный тренер Валерий Овчинников высказался о борьбе петербургского "Зенита" за чемпионство в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"
"Состав "Зенита" не готов к серьёзной драке за чемпионство РПЛ. "Спартак" показал своё преимущество в очном матче. Хорошая мотивация может быть у российских футболистов, а для иностранцев "Зенита", видимо, надо деревянную киянку взять и бить по башке, чтобы они на поле "дрались". Они же думают, что они все российские клубы на классе обыграют. Это маловероятно. Боюсь, что это не единственный проигрыш "Зенита", - приводит слова Овчинникова Legalbet.

Петербургский "Зенит" 16 марта в выездном матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с московским "Спартаком" потерпел поражение со счётом 1:2. После этого поражения сине-бело-голубые в турнирной таблице чемпионата России опустились на третье место, уступая "Спартаку" по дополнительному показателю (результат личных встреч) и отставая от футбольного клуба "Краснодар" на 3 очка.

В следующем туре команда Сергея Семака 30 марта на своем поле сыграет против казанского "Рубина". Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Напомним, "Зенит" является действующим чемпионом России, который завоевывал золотые медали шесть последних сезонов подряд.

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