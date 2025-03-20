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Петржела рассказал, за кого будет болеть в чемпионской гонке РПЛ

Бывший главный тренер петербургского "Зенита" Властимил Петржела высказался о чемпионской гонке в сезоне-2024/25 Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"
"Кто ближе всего к чемпионскому титулу? "Зенит"? Сложно сказать, и "Зенит", и "Спартак", и "Краснодар", и "Динамо" Москва. Там может все что угодно случится. Скоро можно будет сказать, кто будет чемпионом. Но я буду болеть за "Зенит", - приводит слова Петржелы "ВсеПроСпорт".

После 21-го тура Российской Преьмер-Лиги сезона-2024/25 первое место в турнирной таблице занимает футбольный клуб "Краснодар", который имеет в своем активе 46 очков. На три очка от "быков" отстают московский "Спартак" и петербургский "Зенит" (сейчас впереди находятся красно-белые за счёт преимущества по результатам личных встреч).

Далее на четвёртой строчке расположился московский "Локомотив" (40 очков), на пятой - московское "Динамо" (39 очков), а на шестом - московский ЦСКА (38 очков).

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