— Чего не хватило Карасеву, чтоб стать судьей топ-уровня?
— Волосатости.
— А еще?
— Дело в том, что Карасев так и остался ребенком. В моем понимании. Вот что он из себя представляет сегодня? Да ничего! Такой же, как все остальные, серенький.
— С Карасевым вы меня удивили.
— Карасев меня полностью разочаровал!
Сергей Карасев начал карьеру футбольного судьи в 1995 году. Его дебют в матчах чемпионата России случился в 2008 году, а в 2010 году он судьей ФИФА. На счету Карасева имеются назначения главным арбитром для обслуживания матчей чемпионатов Европы (2016 и 2020 гг.) и мира (2018 г.), Олимпийских игр, Лиги наций, Лиги чемпионов, Лиги Европы, Суперкубка УЕФА.
По итогам предыдущего сезона Сергей Карасев был признан лучшим российским главным арбитром.
Источник: "СЭ"
Экс-арбитр Захаров: Карасев разочаровал - он так и остался ребенком
Бывший арбитр ФИФА Игорь Захаров поделился своим мнением о судье Сергее Карасеве.
Фото: ФК "Зенит"