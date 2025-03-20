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Экс-арбитр Захаров: Карасев разочаровал - он так и остался ребенком

Бывший арбитр ФИФА Игорь Захаров поделился своим мнением о судье Сергее Карасеве.
Фото: ФК "Зенит"
— Чего не хватило Карасеву, чтоб стать судьей топ-уровня?

— Волосатости.

— А еще?

— Дело в том, что Карасев так и остался ребенком. В моем понимании. Вот что он из себя представляет сегодня? Да ничего! Такой же, как все остальные, серенький.

— С Карасевым вы меня удивили.

— Карасев меня полностью разочаровал!

Сергей Карасев начал карьеру футбольного судьи в 1995 году. Его дебют в матчах чемпионата России случился в 2008 году, а в 2010 году он судьей ФИФА. На счету Карасева имеются назначения главным арбитром для обслуживания матчей чемпионатов Европы (2016 и 2020 гг.) и мира (2018 г.), Олимпийских игр, Лиги наций, Лиги чемпионов, Лиги Европы, Суперкубка УЕФА.

По итогам предыдущего сезона Сергей Карасев был признан лучшим российским главным арбитром.

Источник: "СЭ"

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