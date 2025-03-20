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Титов: полностью согласен с Аршавиным, рука Эраковича — это пенальти

Бывший капитан "Спартака" Егор Титов прокомментировал решение судьи не назначать пенальти в ворота "Зенита" в матче со красно-белыми за игру рукой защитника Страхини Эраковича.
Фото: ФК "Спартак"
"Здесь есть ответ, он на поверхности. И этот ответ дал Андрей Сергеевич Аршавин, который сказал – если за такое не давать пенальти на Эраковиче, когда мяч попал от ноги в руку... Он прям чётко все рассказал, почему – технический брак. Я с ним полностью согласен. Ты футболист, и если тебе помогают руки, то я не знаю, кто ты тогда. Однозначно ставь судья там пенальти, и я думаю, вопрос был бы закрыт", - приводит слова Титова Metaratings.

Эпизод, о котором идет речь, случился на 77-й минуте матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом", когда счёт в игре был 1:0 в пользу хозяев. Тогда в штрафной площади гостей мяч, отскочив от ноги центрального защитника сине-бело-голубых Страхини Эраковича, попал ему в руку.

В данном случае главный судья встречи Сергей Иванов не зафиксировал нарушение правил, а видеопомощник Алексей Сухой не позвал его к монитору VAR для просмотра повтора эпизода. Тем не менее, встреча завершилась победой "Спартака" со счётом 2:1.

Ранее бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин, который сейчас занимает должность заместителя председателя правления футбольного клуба из Санкт-Петербурга по спортивному развитию, назвал антифутбольной трактовку данного эпизода современными правилами футбола.

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