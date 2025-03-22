"Как сезон закончится, буду рассматривать варианты, если они будут. Пока нечего сказать. Конечно, хотелось бы играть в сильном чемпионате, но до него нужно сначала дорасти", - цитирует Самородова "Матч ТВ".
В текущем сезоне Максим Самородов провел за грозненский "Ахмат" во всех турнирах 20 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 1,8 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2028 года.
После 21-го сыгранного тура грозненцы располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 18-ю набранными очками.
Футболист "Ахмата" Самородов: хотелось бы играть в сильном чемпионате
Нападающий "Ахмата" Максим Самородов высказался о своем будущем.
Фото: ФК "Ахмат"