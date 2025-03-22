Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Енисей
2 - 0 2 0
Нефтехимик2 тайм
Алания
15:00
СоколНе начат
Торпедо
17:00
РодинаНе начат
КАМАЗ
17:00
ТюменьНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Лихтенштейн
17:00
Северная МакедонияНе начат
Черногория
20:00
ГибралтарНе начат
Молдова
20:00
НорвегияНе начат
Чехия
22:45
Фарерские островаНе начат
Уэльс
22:45
КазахстанНе начат
Израиль
22:45
ЭстонияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
17:00
БАТЭНе начат
Партизан
20:00
ЦСКАНе начат

Футболист "Ахмата" Самородов: хотелось бы играть в сильном чемпионате

Нападающий "Ахмата" Максим Самородов высказался о своем будущем.
Фото: ФК "Ахмат"
"Как сезон закончится, буду рассматривать варианты, если они будут. Пока нечего сказать. Конечно, хотелось бы играть в сильном чемпионате, но до него нужно сначала дорасти", - цитирует Самородова "Матч ТВ".

В текущем сезоне Максим Самородов провел за грозненский "Ахмат" во всех турнирах 20 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 1,8 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2028 года.

После 21-го сыгранного тура грозненцы располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 18-ю набранными очками.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится