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Глушенков - о мотивации в сборной России: Карпин на эту тему уже всё сказал, мне добавить нечего

Форвард "Зенита" и сборной России Максим Глушенков рассказал о мотивации принимать участие в матчах национальной команды.
Фото: официальный сайт РФС
"На эту тему Валерий Георгиевич уже дважды журналистам всё сказал. Мне кажется, добавить к этому нечего. Кто мне что будет припоминать? Я же никогда не говорил, что не буду ездить в сборную. Вызовут - поеду, так в итоге и произошло. Но в какой?то момент меня не вызывали, а в какой?то я не поехал из?за травмы. Вот и вся ситуация", - цитирует Глушенкова "Матч ТВ".

Сборная России завершит мартовский тренировочный сбор домашним матчем со сборной Замбии. Игра пройдёт во вторник, 25 марта. Вызов в состав национальной команды на мартовский сбор получил форвард "Зенита" Максим Глушенков, который ранее в интервью заявлял, что тренировки с легионерами санкт-петербургского клуба ему интереснее, чем товарищеские матчи сборной России со слабыми соперниками.

Позже главный тренер сборной России поделился деталями личного общения с футболистом. По словам Карпина, Глушенков выразил готовность выступать в составе сборной России.

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