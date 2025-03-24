Козлов: Кисляк - трудяга. У него всегда были нужные качества

"У Кисляка всегда были нужные качества. Он трудяга. Просто сейчас появился шанс, которым он воспользовался. Можно его только похвалить! Но главное, чтобы Матвей не останавливался", - цитирует Козлова "Чемпионат".
19-летний Матвей Кисляк, играющий на позиции полузащитника, является воспитанником московского ЦСКА. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 14 матчах за "армейцев" в российской Премьер-лиге и записал на свой счет в них один голевой ассист. Также Кисляк отличился двумя забитыми голами в 7 играх Кубка России. В марте футболист получил вызов в основную команду сборной России и вышел на замену в товарищеской встрече против Гренады (5:0).