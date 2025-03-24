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Козлов: Кисляк - трудяга. У него всегда были нужные качества

Полузащитник "Краснодара" Данила Козлов высказался о прогрессе хавбека ЦСКА Матвея Кисляка.
Фото: сборная России
"У Кисляка всегда были нужные качества. Он трудяга. Просто сейчас появился шанс, которым он воспользовался. Можно его только похвалить! Но главное, чтобы Матвей не останавливался", - цитирует Козлова "Чемпионат".

19-летний Матвей Кисляк, играющий на позиции полузащитника, является воспитанником московского ЦСКА. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 14 матчах за "армейцев" в российской Премьер-лиге и записал на свой счет в них один голевой ассист. Также Кисляк отличился двумя забитыми голами в 7 играх Кубка России. В марте футболист получил вызов в основную команду сборной России и вышел на замену в товарищеской встрече против Гренады (5:0).

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