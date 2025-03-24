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Хавбек "Краснодара" Козлов: все в наших руках. Главное - показывать свой футбол

Полузащитник "Краснодара" Данила Козлов оценил шансы команды на чемпионство в этом сезоне.
Фото: ФК "Краснодар"
"Можно посмотреть в таблицу и увидеть, что после 2/3 чемпионата мы на первом месте. Все в наших руках. Главное - показывать свой футбол и добиваться результата", - сказал Козлов "Чемпионату".

На мартовскую международную паузу, связанную с матчами сборных, "Краснодар" ушел в качестве единоличного лидера чемпионата России. "Быки" набрали 46 очков и располагаются на первой строчке в турнирной таблице РПЛ. На втором и третьем месте идут московский "Спартак" и петербургский "Зенит", отстающие от краснодарской команды на три балла. До конца сезона осталось провести по девять игр.

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