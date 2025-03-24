"Команда сегодня возвращается к тренировкам. Георгий Джикия будет тренироваться в общей группе", - приводит слова пресс-службы клуба "СЭ".
Напомним, 31-летний центральный защитник Георгий Джикия не принимал участия в матче 21-го тура РПЛ с "Ахматом" (1:1) из-за повреждения, полученного ранее.
Джикия выступает за подмосковную команду с осени прошлого года. В составе красно-черных футболист провел за 10 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых не отметился голевыми действиями.
Джикия вернулся к тренировкам в общей группе "Химок"
В пресс-службе "Химок" сообщили, что защитник Георгий Джикия восстановился после повреждения.
Фото: ФК "Химки"