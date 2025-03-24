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Агент: восстановление Баринова идет полным ходом

Агент полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова Павел Банатин поделился информацией о восстановлении игрока.
Фото: ФК "Локомотив"
- У Димы все хорошо. Восстановление идет полным ходом. Он очень усердно работает, чтобы восстановиться к тем срокам, которые были запланированы. Дай бог, чтобы все получилось. Надеюсь, так и будет.

Капитан столичного "Локомотива" Дмитрий Баринов получил повреждение коленного сустава в матче 20-го тура РПЛ против "Ахмата" (1:1). Ранее главный врач "железнодорожников" Игорь Калюжный сообщил, что хавбек в ближайшее время должен приступить к занятиям в общей группе.

В нынешнем сезоне 28-летний Баринов провел 26 матчей за красно-зеленых в чемпионате и Кубке России, в которых записал в свой актив четыре голевые передачи.

Источник: "СЭ"

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