Отец Даку: Мирлинд должен сыграть против "Зенита"

"Мирлинд уже через два дня отправится в Россию. Мы общались с сыном, и он отлично себя чувствует. Думаю, он уже готов работать в полную силу. Он должен сыграть в ближайшем матче", - цитирует отца Даку Sport24.
Напомним, 27-летний нападающий "Рубина" Мирлинд Даку из?за полученной травмы не ездил в расположение сборной Албании на матчи квалификации ЧМ-2026 против Англии и Андорры.
"Зенит" примет на своем поле казанскую команду в рамках 22-го тура российской Премьер-лиги в ближайшее воскресенье, 30 марта. Игра пройдет на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по местному времени.