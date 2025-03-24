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Отец Даку: Мирлинд должен сыграть против "Зенита"

Фехми Даку, отец форварда "Рубина" Мирлинда Даку, сообщил, что игрок готов сыграть в 22-м туре РПЛ против "Зенита".
Фото: ФК "Рубин"
"Мирлинд уже через два дня отправится в Россию. Мы общались с сыном, и он отлично себя чувствует. Думаю, он уже готов работать в полную силу. Он должен сыграть в ближайшем матче", - цитирует отца Даку Sport24.

Напомним, 27-летний нападающий "Рубина" Мирлинд Даку из?за полученной травмы не ездил в расположение сборной Албании на матчи квалификации ЧМ-2026 против Англии и Андорры.

"Зенит" примет на своем поле казанскую команду в рамках 22-го тура российской Премьер-лиги в ближайшее воскресенье, 30 марта. Игра пройдет на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по местному времени.

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