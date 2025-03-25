«Конечно, мне хочется вновь увидеть «Спартак» в Лиге чемпионов. Надеюсь, российские клубы вскоре вернут на международную арену, и мы сможем увидеть игру «Спартака» с топ-клубами. Мне кажется, нужно много времени, чтобы «Спартак» вернулся на топ-уровень, потому что отстранение могло повлиять. Точно сказать я не могу, потому что давно не видел игр «Спартака», а в Лиге чемпионов как раз увидел бы, в каком состоянии команда. Надеюсь, в следующем году российские клубы уже будут играть в еврокубках», — заявил Рианчо «РБ Спорт».
В последний раз «Спартак» выступал в групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2017/18, где его соперниками были «Марибор», «Ливерпуль» и «Севилья».
Рауль Рианчо работал в «Спартаке» в 2018 и 2021 годах. Сначала он был ассистентом главного тренера, а затем шесть матчей исполнял обязанности главного тренера. В 2021 году он вернулся в клуб в качестве руководителя отдела методологии.
Напомним, что в феврале 2022 года все российские клубы и сборные были отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.
После 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает второе место, набрав 43 очка. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет всего три очка.
Рианчо: хочу увидеть "Спартак" в Лиге чемпионов
Бывший наставник «Спартака» Рауль Рианчо поделился своим мнением о возвращении российских клубов в еврокубки.
Фото: ФК "Спартак"