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Ромащенко: Личка должен был готовиться, что Тюкавин не сможет помогать "Динамо"

Экс-игрок "Динамо" Максим Ромащенко высказался о травме нападающего бело-голубых Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"
"Команда не будет перестраиваться из-за потери одного игрока. Рисунок не должен меняться из-за травмы Тюкавина. Он мог не получить травму, а уйти в другой клуб. Так что Личка должен был готовиться, что Тюкавин не сможет помогать команде", - цитирует Ромащенко Metaratings.

Напомним, что нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин получил травму в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ростовом" (1:1). Форвард перенес операцию на крестообразных связках колена, сообщалось, что нападающий вернется на поле не раньше, чем через шесть месяцев.

После 21-го сыгранного тура команда Марцела Лички располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на семь баллов. В 22-м туре РПЛ бело-голубые примут на своем поле "Оренбург".

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