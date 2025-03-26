«Какие ощущения от дебюта? Да, всё было супер. Как мне Замбия? Всё было непросто, перед первой игрой были нервы и небольшой мандраж, из?за него казалось, что непросто», — признался Комаров «Матч ТВ».
Во вторник россияне разгромили Замбию (5:0) в товарищеской встрече в Москве, а 21-летний Комаров впервые вышел на поле в составе сборной и провёл 59 минут.
Иван Комаров начал свою карьеру в основной команде «Ростова» в январе 2023 года. За это время он принял участие в 58 матчах, в которых отличился шестью забитыми голами и шестью результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость полузащитника составляет 1,5 миллиона евро.
Комаров — о первом матче за сборную: мандраж был, из-за него казалось, что непросто
Полузащитник сборной России Иван Комаров поделился эмоциями после дебютного матча за национальную команду.
Фото: РФС