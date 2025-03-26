«Возвращаюсь с матча сборной в Петербург, и вот такие мысли в голове: моя работа в «Зените-2» не прошла даром!
Сразу два птенца, с которыми я работал во второй команде, стали настоящими орлами! И они - Мостовой и Вахания - среди 11 основных игроков российской сборной! Смотрел сегодня на игру на бровке поля и понимал, что трудился не зря. Кто бы что ни говорил, я горд тем временем, которое провел в «Зените-2», не зря вкладывал душу в пацанов! Ну и всех болельщиков - с победой сборной России! Мост и Ваха - горжусь!» — написал Радимов в своём Telegram-канале.
С 2011 по 2013 год Владислав Радимов занимал должность ассистента главного тренера в «Зените-2». А с 2013 по 2022 год он был главным тренером этой команды.
Под его руководством Илья Вахания провёл 44 матча, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Это был второй матч защитника в составе сборной России. Сейчас он выступает за «Ростов». В текущем сезоне принял участие в 30 матчах за ростовчан.
Мостовой же сыграл 13 матчей под руководством Радимова, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. В настоящее время он является игроком первой команды «Зенита» и уже провёл 18 матчей за сборную России.
Радимов — о победе сборной России: моя работа в "Зените-2" не прошла даром!
Экс-главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал разгромную победу сборной России над Замбией (5:0) и отметил вклад своих бывших подопечных.
Фото: РФС