«Отсутствие Дака и Банда? Думаю, если бы они сыграли сегодня, результат был бы другим. У нас не было части команды сегодня. Это не оправдание результата, но я хотел бы сыграть полным составом против сборной России», — цитирует Кангву «Советский спорт».
Два самых дорогостоящих игрока сборной Замбии — Патсон Дака и Ламек Банда — не смогли принять участие в товарищеском матче против сборной России. По словам главного тренера, у них возникли проблемы с документами.
Патсон Дака выступает за английский «Лестер» с июля 2021 года, перейдя в клуб за 30 миллионов евро. За это время он провел 114 матчей, в которых забил 23 гола и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. По оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 26-летнего форварда составляет 12 миллионов евро.
Ламек Банда играл за тульский «Арсенал» с 2019 по 2022 год, а затем перешёл в итальянский «Лечче», где продолжает выступать по сей день. За это время он принял участие в 73 матчах, забив 4 гола и отдав 8 результативных передач. Контракт с клубом также рассчитан до 30 июня 2026 года. На данный момент рыночная стоимость 24-летнего игрока составляет 6 миллионов евро по версии Transfermarkt.
Кангва: если бы Дака и Банда сыграли против России, результат мог быть иным
Полузащитник сборной Замбии Кингс Кангва поделился мнением о матче с Россией (0:5) и прокомментировал отсутствие ведущих игроков команды.
Фото: РФС