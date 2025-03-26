"Бездарный вымысел", — приводит слова Медведева Sport24.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что полузащитник петербургского "Зенита" Максим Глушенков недоволен главным тренером команды Сергеем Семаком, из-за чего в последнее время тренируется "спустя рукава", а одно из занятий футболист вообще покинул, пожаловавшись, что ему холодно. При этом сам вингер публично заявил, что в последних матчах за "Зенит" не получал кайфа от игры в футбол.
В "Зените" опровергли слухи о недовольстве Глушенкова главным тренером Семаком
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев отреагировал на информацию о том, что полузащитник Максим Глушенков недоволен главным тренером команды Сергеем Семаком.
Фото: ФК "Зенит"