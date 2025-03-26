"Раньше в прессе скандалы были вокруг "Спартака", а теперь они у "Зенита"? У нас тоже все выходит в СМИ, что скрывать? Сейчас просто выиграли, и все — немного другое настроение вокруг команды, поэтому особо никто не уделяет этому внимания. Сейчас прилипли к "Зениту", не знаю… Все зависит от результатов", - приводит слова Литвинова "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что 16 марта в раздевалке петербургского "Зенита" после проигранного матча 21-го тура сезона-2024/25 Российской Премьер-Лиги с московским "Спартаком" (1:2) произошёл конфликт между полузащитником Максимом Глушенковым и главным тренером команды Сергеем Семаком. Кроме того, с ненормативной лексикой к футболистам обратился председатель правления футбольного клуба Александр Медведев.
Позднее все упомянутые лица опровергли данную информацию, утверждая, что она не соответствует действительности.
Литвинов — о слухах про "Зенит": "Спартак" выиграл, теперь прилипли к петербуржцам
Полузащитник московского "Спартака" Руслан Литвинов высказался о слухах вокруг петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Спартак"