По информации «Евро-Футбол» сам футболист не планирует покидать московский клуб.
Срджан Бабич играет за «Спартак» с августа 2023 года, перейдя из «Альмерии» за 5 миллионов евро. За это время он сыграл 46 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.
По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 28-летнего защитника составляет 6 миллионов евро.
Источник: клубы Ближнего Востока заинтересованы в защитнике "Спартака" Бабиче
Сербский защитник «Спартака» Срджан Бабич привлёк внимание клубов Ближнего Востока.
Фото: ФК "Спартак"