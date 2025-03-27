Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Барселона
23:00
ОсасунаНе начат

Источник: клубы Ближнего Востока заинтересованы в защитнике "Спартака" Бабиче

Сербский защитник «Спартака» Срджан Бабич привлёк внимание клубов Ближнего Востока.
Фото: ФК "Спартак"
По информации «Евро-Футбол» сам футболист не планирует покидать московский клуб.

Срджан Бабич играет за «Спартак» с августа 2023 года, перейдя из «Альмерии» за 5 миллионов евро. За это время он сыграл 46 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.

По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 28-летнего защитника составляет 6 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится