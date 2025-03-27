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СМИ: "Динамо" готово рассмотреть предложения по Чавесу

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес может покинуть московский клуб предстоящим летом.
Фото: ФК "Динамо"
По информации «Евро-Футбол», интерес к 29-летнему мексиканцу проявляют клубы из чемпионатов Бразилии и Мексики. «Динамо» готово рассмотреть вариант трансфера, если поступит выгодное предложение.

Луис Чавес стал частью команды «Динамо» летом 2023 года, перейдя из «Пачуки» за 6,5 миллионов евро. С тех пор он принял участие в 52 матчах, в которых забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года. Согласно оценкам Transfermarkt, текущая рыночная стоимость полузащитника составляет 9 миллионов евро.

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