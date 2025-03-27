"Для нас было шоком уход Карпина из "Ростова". Мы постарались как-то отвлечься, потому что оставалось несколько дней до игры. Наверное, получилось всё перевести на поле — вроде бы неплохо выглядим. Надеюсь, будем дальше так же продолжать", - цитирует Комарова "Чемпионат".
Валерий Карпин покинул пост главного тренера "Ростова" в конце февраля этого года, специалист продолжает занимать аналогичную должность в национальной команде России. Новым главным тренером южан стал Джонатан Альба, который входил в тренерский штаб Карпина.
После 21-го сыгранного тура команда Джонатана Альбы располагается на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 30-ю набранными очками. В 22-м туре Российской Премьер-Лиги южане сыграют на выезде с тольяттинским "Акроном".
Игрок "Ростова" Комаров: уход Карпина - шок для нас, оставалось несколько дней до игры
Нападающий "Ростова" Иван Комаров высказался об уходе из клуба Валерия Карпина.
Фото: РФС