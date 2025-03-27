Терехин: не исключаю, что "Спартак" может потерять очки в матче с "Ахматом"

"Ахмат" и до паузы играл здорово, так что спартаковцам будет тяжело. Я не исключаю потерю очков. Ждать голов в Грозном от Угальде? От него все ждут голов, включая его самого. Но там ведь не только Угальде может забить. Есть Барко и другие игроки, несущиеся вперед", - цитирует Терехина "РБ Спорт".
Московский "Спартак" сыграет на выезде с грозненским "Ахматом" в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги, встреча состоится в воскресенье, 30-го марта, в 16:30 по московскому времени.
После 21-го сыгранного тура красно-белые располагаются на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 43-мя набранными очками и отстают от лидирующего "Краснодара" на три очка. Грозненский клуб занимает 14-е место в таблице с 18-ю очками в своем активе.