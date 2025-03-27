"Обещают матч с Уругваем? Уругвай – хорошая команда. Против кого бы я ещё хотел сыграть, помимо Уругвая? А какая разница? Это не важно", - цитирует Миранчука Metaratings.
В марте сборная России провела два товарищеских матча и одержала две сухих победы над Гренадой (5:0) и Замбией (5:0). В июне команда Валерия Карпина проведет домашний матч с Нигерией, а также сыграет на выезде со сборной Белоруссии.
Ранее сообщалось, что сборная России может провести товарищеский матч с Уругваем. Сегодня, 27-го марта, главный тренер национальной команды России Валерий Карпин сообщил, что сборная сыграет с Ираном.
Антон Миранчук высказался о возможном матче сборной России с Уругваем
Полузащитник сборной России Антон Миранчук высказался о возможном товарищеском матче с Уругваем.
Фото: РФС