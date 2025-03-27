Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Крылья Советов
18:30
ЛокомотивНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Байер
22:30
БохумНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Страсбург
22:45
ЛионНе начат

Туфан Садыгов обсудил с игроками "Химок" финансовую ситуацию в клубе

Бизнесмен Туфан Садыгов провел встречу с футболистами и тренерским штабом «Химок».
Фото: ФК "Химки"
По информации «РБ Спорт» разговор состоялся в начале недели, во время него Садыгов ответил на вопросы, касающиеся финансирования клуба. Игрокам пообещали, что в течение месяца будут погашены задолженности по премиальным выплатам и части зарплаты. Ранее сообщалось, что задержки по зарплате составляют 2–3 месяца.

Кроме того, было заявлено, что в дальнейшем клуб полностью погасит все долги перед командой.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета подмосковных "Химок" в шести банках из-за многомиллионных долгов футбольного клуба.

Сам Садыгов, который считается инвестором клуба, проходит подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится