«Как прошла ночь после матча с Гренадой? Отвезли детей домой, к бабушкам, а сами — вместе с женой, отцом, сестрой и ее мужем — поехали в караоке. Уехали где-то в 7 утра, когда оно закрылось. Я поехал на базу, но заснуть так и не смог — эмоций было слишком много. Весь следующий день ходил как зомби. У нас со сборной было мероприятие в музее Победы, поэтому до дома я добрался только к вечеру. В 22:00 вырубился как убитый», — поделился Дзюба с Sport24.
В настоящее время Артём Дзюба защищает цвета тольяттинского «Акрона». В текущем сезоне он провёл 15 матчей во всех турнирах, в которых отличился шестью голами и тремя результативными передачами.
После успешных выступлений за «Акрон» Валерий Карпин принял решение впервые с 2021 года вызвать Артёма в национальную сборную. В первом же матче против команды Гренады Дзюба забил гол, побив рекорд по количеству забитых мячей за сборную и обогнав Александра Кержакова.
Дзюба — о ночи после рекордного гола: уехал в 7 утра, весь день был как зомби
Форвард сборной России Артем Дзюба рассказал, как провел ночь после товарищеского матча с Гренадой, в котором установил рекорд по голам за сборную России (31).
Фото: РФС