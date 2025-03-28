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Источник: "Ростов" не рассматривает кандидатуру Амарала на пост спортивного директора

Футбольный клуб «Ростов» не заинтересован в приглашении Томаша Амарала на должность спортивного директора.
Фото: ФК "Спартак"
По информации издания «Евро-Футбол», ФК «Ростов» не заинтересован в приглашении Томаша Амарала на должность спортивного директора.

Ранее Амарал занимал аналогичную должность в московском «Спартаке» с января по ноябрь 2024 года. Под его руководством московский клуб сделал несколько громких приобретений: Манфреда Угальде за 13 миллионов евро, Эсекьеля Барко за 14 миллионов, Маркиньоса за 5 миллионов, Виллиана Жозе за 2 миллиона, Рикардо Мангаша за 2 миллиона и Миенти Абену за 1,2 миллиона.

До этого португальский специалист работал скаутом в различных клубах, включая «Бенфику», испанский «Вальядолид», «Эйбар» и «Гранаду».

Сейчас «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 21 тура, набрав 30 очков.

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