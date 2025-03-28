"Костя Тюкавин, у него самые большие шансы. В целом у всех они есть — у Феди Чалова, у Тамика Мусаева. Надо работать, хорошо выступать за клуб, чтобы вызывали в сборную, и здесь показывать всё, на что способен", - цитирует Облякова "РИА Новости".
Напомним, что Артем Дзюба отметился забитым мячом в товарищеском матче с национальной командой Гренады и стал лучшим бомбардиром в истории сборной России - на счету форварда 31 забитый мяч. Также нападающий стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, отметившись забитым голом в матче с самарскими "Крыльями Советов".
На счету Константина Тюкавина на данный момент 6 матчей за национальную команду России и 1 забитый мяч.
Обляков предположил, кто сможет побить рекорд Артема Дзюбы по голам за сборную России
Полузащитник сборной России Иван Обляков предположил, кто сможет побить рекорд форварда Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Динамо"