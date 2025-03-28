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Крижанац: "Зенит" приглашал меня на юбилей, но я не приеду

Экс-игрок "Зенита" Ивица Крижанац заявил, что не приедет на юбилей сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"
"Знаю, что "Зенит" организовывает матч легенд, празднование юбилея. Клуб меня приглашал, но я не приеду. Сейчас очень сложно и дорого добираться из Европы в Санкт-Петербург. Есть проблемы с визой, с перелетами", - цитирует Крижанаца "РБ Спорт".

Ивица Крижанац выступал за петербургский "Зенит" с 2005 по 2010 год и провел за клуб во всех турнирах 100 матчей, отметившись 6-ю забитыми мячами. Хорват завершил карьеру профессионального футболиста в 2014 году.

Напомним, что в мае этого года петербуржцы отпразднуют сто лет со дня основания "Зенита". Сине-бело-голубые являются бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду. Также команда Сергея Семака является действующим обладателем Кубка и Суперкубка страны.

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